قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه بعد مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلاده والصين، يتعين عليهما «البحث بشكل متزايد عن سبل للشراكة» التي «تسهم في السلام والاستقرار الدوليين».



وصرّح ماكرون في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «في 27 يناير 1964، اتخذ الجنرال شارل ديغول القرار التاريخي بإقامة علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في وقت كان العالم يواجه منطق تكتلات لا يمكن تجاوزه».



وأضاف «الأدلة والمنطق يدعوان بلدينا إلى البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية»، مشيرا خصوصا إلى «التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي والتنمية».



جاء المقطع المصور بعد أن نشر نظيره شي جينبينغ فيديو الجمعة أشاد فيه أيضا بالعلاقات بين البلدين.



كما شدد إيمانويل ماكرون على أن فرنسا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تقع على عاتقهما «مسؤولية المساهمة في حل الأزمات الدولية، لا سيما في مواجهة الانتهاكات الصارخة للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي».



وعدّد الرئيس الفرنسي في الفيديو سلسلة من الفعاليات والمبادلات الثقافية بين البلدين مدى العام بمناسبة الذكرى.



وقال إن «فنانينا، وكتابنا، وباحثينا، ورواد أعمالنا، وسياحنا، وطلابنا سيكونون قادرين على إقامة روابط جديدة، وإنشاء مشاريع جديدة، وبالتالي بناء علاقة الغد»، داعيا خصوصا إلى تطوير العلاقات بين الشباب الصيني والفرنسي.