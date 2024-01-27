بجدارة، تأهل منتخب أنغولا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره منتخب ناميبيا 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب بواكي في كوت ديفوار، ضمن منافسات دور ال 16 للبطولة الأفريقية.

ويدين المنتخب الأنغولي بالفضل للاعبه جيلسون دالا في تحقيق الانتصار أمام ناميبيا، بعد تسجيله هدفين في الشوط الأول (38)، و(42).



وأضاف كريستوفر مابولولو الهدف الثالث لمنتخب بلاده (66)، ليحسم أنغولا المواجهة لمصلحته وبجدارة.



ولعب منتخب أنغولا بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16، عقب طرد حارس مرماه إديلسون دا كروز، لكنه تحدى النقص العددي في صفوفه، وافتتح التسجيل بواسطة نجمه جاسينتو دالا (38).



وتساوت الكفة بين المنتخبين، عقب طرد لوبيني هاوكونجو، لاعب منتخب ناميبيا (40) لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يضيف دالا الهدف الثاني لأنغولا (40).



وعقب تسجيله هدفين، تقدم دالا للمركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف، بفارق هدف خلف إيميليو نسووي، نجم منتخب غينيا الاستوائية.



وفي الشوط الثاني، أضاف كريستوفاو مابولولو الهدف الثالث لأنغولا (66)، ليرتفع عدد أهدافه في تلك النسخة إلى 3 أهداف في المركز الثالث بترتيب الهدافين بالاشتراك مع المصري مصطفى محمد والجزائري بغداد بونجاح.



وبات هذا هو الانتصار الأول لأنغولا على ناميبيا في المواجهة الثانية التي تجرى بينهما بأمم أفريقيا، بعدما سبق أن تعادلا 3-3 في دور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1998 ببوركينا فاسو.



وبذلك، كرر منتخب أنغولا إنجازه الأبرز في سجل مشاركاته بالبطولة بالصعود إلى دور الثمانية، بعدما سبق له التأهل للدور ذاته بالمسابقة عامي 2008 بغانا و2010 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، فيما فشل منتخب ناميبيا، الذي بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في المسابقة التي شارك فيها للمرة الرابعة، في مواصلة مغامرته بالبطولة.