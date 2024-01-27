حوّل تأخره إلى فوز على اليرموك



ناصر العنزي



بلغ القادسية الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز على اليرموك 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب علي صباح السالم اليوم السبت، وبذلك سيلتقي " الأصفر مع الفحيحيل للتأهل إلى نصف نهائي المسابقة الغالية .



وسجل للقادسية مبارك الفنيني " هدف جميل في الدقيقة 44" وعيد الرشيدي 49 فيما سجل لليرموك ماريو فونتانيلا(5) ، ولم يكن اليرموك صيدا سهلا إنما بادل الاصفر الهجمات وسجل وهدد مرمى الحارس علي جراغ بفرص خطرة ، وفي أول مباراة له مع القادسية لم يغير محمد المشعان كثيرا في التشكيلة السابقة التي تعتمد هجوميا على محمد صولة وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وتانديا واستعان بقائد الفريق بدر المطوع في الشوط الثاني والذي نظم به القادسية هجمات سريعة قادها عيد الرشيدي في الجناح الأيمن وشكلت خطورة على مرمى الحارس عبدالرحمن الحسينان. آخرها تسديدة قوية من بدر المطوع مرت بجانب القائم (97).



أدار المباراة الحكم داود العبدالله وجاءت قراراته سليمة وأشهر البطاقة الحمراء للاعب اليرموك البديل علي حسين بعد دخول عنيف على قدم عيد الرشيدي "89"والذي غادر الملعب ولعب مكانه عبدالله ماوي.