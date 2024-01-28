نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة جديدة خاطبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين، بأنه إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاع غزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم.

وفي تصميم نشرته كتائب القسام على حسابهم في منصة تليغرام، تظهر شاشة تلفزيون يعرض خبرا عاجلا يقول: "كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني".

وكُتب أسفل التصميم بالعبرية والعربية الجملة التالية: "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر".

في السياق ذاته، تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في عدة مدن للمطالبة بإقالة حكومتهم، تزامنا مع تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا عند تقاطع حوريف ضد الحكومة (الإسرائيلية) والمطالبة بإجراء الانتخابات فورا".

وأوضحت أن "المسيرة انطلقت من منطقة الكرمل بمدينة حيفا إلى مركز المظاهرة عند تقاطع حوريف".