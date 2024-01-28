حسم منتخب نيجيريا لقاء القمة الذي جمعه مع نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" مساء السبت، بثانى مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار، لينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من خطأ دفاعي قاتل، مررها النجم فيكتور أوسيمين إلى لوكمان ليسجلها في الشباك، بعد أن ألغى الحكم هدفا للنسور في الدقيقة 9 من اللاعب سيمي أجاي.

وفي الشوط الثاني أضاف لوكمان هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة 2-0 للنسور.

وبهذا الفوز ضرب منتخب نيجيريا موعدا مع نظيره منتخب أنغولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.