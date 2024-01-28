يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الاثنين، لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية بناء على طلب مقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يستهل المجلس أعمال جلسته بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند (أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور).

يليه على جدول الأعمال بند أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور.

وجاء في الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة أنه بناء على طلب مقدم من الحكومة مشيرا إلى كتاب سمو رئيس مجلس الوزراء وتأتي الدعوة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأن "يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بـ48 ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.".