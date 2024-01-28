وجه بالانتشار الواسع لدوريات المرور خلال الفترة الصباحية على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية

الحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة ورصد مواقع الاستهتار والرعونة

تكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة الأمنية والمرورية

التعاون مع رجال الأمن وتنفيذ تعليماتهم للمساعدة في أداء مهامهم



وجه وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية على كل أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد ومخالفة قوانين وقواعد المرور، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.



كما وجه بالانتشار الواسع لدوريات المرور على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات خلال الفترة الصباحية لتحقيق الانسيابية المرورية، وشن حملات مرورية يومية، والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، ورصد مواقع الاستهتار والرعونة وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة الامنية والمرورية.



وشدد على أهمية التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أهمية التقيد بالمنظومة الأمنية الإعلامية لوزارة الداخلية، لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور.



وأكد على ضرورة الاهتمام بكل البلاغات والتواصل مع الجهات المنوطة بها للتعامل السريع معها والالتزام بحسن معاملة المواطنين والمقيمين ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل معهم أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وفتح قنوات تواصل معهم، بما يضمن تفاعلهم الإيجابي لتحقيق الرسالة الأمنية.



ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات والتعاون مع رجال الأمن وتنفيذ تعليماتهم للمساعدة في أداء مهامهم بكل احترام وتقدير.