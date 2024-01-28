استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، سمو الشيخ د.محمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

هذا وصدر في وقت سابق من اليوم، مرسوم أميري، بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص المرسوم:

"مرسوم رقم 4 لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

1 - يعين/ شريدة عبدالله سعد المعوشرجي - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

مادة ثانية

- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د.محمد صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 16 رجب 1445هـ".