أعلنت كامكو إنفست وبنك برقان عن استضافتهما لمؤتمر استثماري في فندق سانت ريجيس الكويت يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024.



وسيجمع هذا الحدث نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاع والمستثمرين المؤسسين لطرح مناقشات متعمقة حول موضوعات مهمة تغطي الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة.

ويهدف المؤتمر الذي سيطلق تحت شعار «وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، إلى تحليل التعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والكشف عن الديناميكيات الجيوسياسية، واستكشاف التحديات والفرص المستقبلية عبر فئات الأصول المختلفة. ويعتبر هذا المؤتمر بمنزلة بوصلة استرشادية لتقديم رؤى واستراتيجيات قيمة للتعامل مع المشهد المعقد للعالم المالي، خاصة في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على العالم وديناميكيات السوق المستمرة.



ويجمع المؤتمر كوكبة من كبار المتحدثين تضم خبراء استثمار من من كامكو إنفست، ومجموعة من الشخصيات البارزة، وخبراء استثمار من شركات إدارة أصول إقليمية وعالمية كبرى، لتبادل الأفكار والرؤى. ويهدف هذا التعاون بين كامكو إنفست وبنك برقان إلى تعزيز الفهم الجماعي لكيفية تحقيق النجاح في ظل الأوضاع الضبابية وتفاقم حالة عدم اليقين، هذا إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة لقادة القطاع.



ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بعرض من إيكونوميست إنتليجنس، والذي يتم من خلاله تقديم تحليل شامل للمشهد الاقتصادي العالمي.



ويعقب ذلك حلقة نقاشية يشارك فيها فاروق بستكي وكامل الحرمي تسلط الضوء على العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على العالم المالي. وبعد ذلك، سيتم عقد ثلاث حلقات نقاشية تفاعلية، مع التركيز على الأسهم الإقليمية، والعقارات الدولية، والاستثمار في رأس المال المبتكرة.



وفي سياق تسليطها الضوء على التعاون بين كامكو إنفست وبنك برقان، قالت سناء الهدلق، رئيس تنفيذي أول لإدارة الثروات في كامكو إنفست: «يؤكد هذا المؤتمر قوة أواصر التعاون التي تجمعنا مع بنك برقان. حيث نهدف من خلال تعاوننا إلى توفير فهم شامل للمشهد المالي ومعالجة التحديات وتمكين عملائنا من اقتناص الفرص الاستثمارية».



من جهته، قال مشاري شهاب، المدير العام بالإنابة لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: «نفخر بالتعاون مع كامكو إنفست لاستضافة هذا الحدث المهم الذي يتماشى مع التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات المالية. حيث نجمع فيما بيننا ثروة من الخبرات المهنية، ما يتيح لنا إمكانية تقديم الحلول والرؤى المبتكرة لعملائنا».



وسوف يشارك في الحلقات النقاشية عدد من كبار المتحدثين من كامكو إنفست وشركات إدارة الأصول الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك سانتاندير لإدارة الأصول، ومانولايف لإدارة الاستثمارات، والراجحي كابيتال، وفيث كابيتال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، ورائد فنتشرز. وستعمل هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين على إثراء النقاشات وتقديم رؤى قيمة حول مشهد الاستثمار العالمي.