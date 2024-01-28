43.02 مليار دينار الإنفاق داخل الكويت بالعام الماضي.. مقابل 2.77 مليار خارج البلاد

الربع الرابع شهد أعلى إنفاق ربع سنوي تاريخياً بـ 11.6 مليار دينار

مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل حجم إنفاق المواطنين والمقيمين الاستهلاكي قفزة بنسبة 8.6% وبقيمة 3.6 مليارات دينار خلال العام الماضي، ليبلغ إجمالي إنفاقهم داخل الكويت وخارجها نحو 45.79 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع حجم إنفاق بلغ 42.18 مليار دينار خلال عام 2022.



وبحسب البيانات، فإن حجم الإنقاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين داخل الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 43.02 مليار دينار، فيما بلغ حجم إنفاقهم خارج الكويت نحو 2.77 مليار دينار، وقد شهد الربع الأخير من عام 2023 أعلى إنفاق استهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال العام الماضي، إذ بلغ نحو 11.58 مليار دينار، مسجلا أعلى مستوى إنفاق ربع سنوي تاريخيا.