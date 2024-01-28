عبدالعزيز الفضلي

اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مع مسؤولي قطاعات الوزارة، بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، حيث استمع إلى شرح مفصل من كل مسؤول على حدة حول آليات العمل، والمشاريع والخطط التنفيذية التي يجري العمل عليها، والمعوقات التي تواجههم، والحلول المقترحة لتذليل هذه العقبات، بما يسهم في سرعة تنفيذ الخطط والبرامج.



وأكد العدواني أهمية تضافر الجهود للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، لمواكبة المستجدات، وتحقيق الطموحات نحو بناء جيل واع ومدرك لأهمية التعليم، وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة ومهمة للبدء في خطوات جادة نحو تحقيق نقلة نوعية في أداء قطاعات الوزارة لتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية والتربوية والإدارية.



وشدد د.عادل العدواني على ضرورة العمل الجاد بروح الفريق الواحد، وترتيب الأولويات، لتحقيق الإنجاز، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات لتحقيق التكامل والتناسق المطلوب لضمان سير العمل بأفضل صورة، وموجها كذلك بأهمية الالتزام بالخطط والبرامج، والعمل على تنفيذ استراتيجيات وخطط قصيرة وطويلة المدى قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، يتراوح بين مشاريع تنفذ خلال 100 يوم، وأخرى لسنة واحدة، وكذلك للسنوات الأربع المقبلة، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تواجه العملية التعليمية، للنهوض بها بما يعود بالنفع على الميدان التربوي.