قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدنا على أولويتنا المشتركة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري ان القانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على إسرائيل.



وتابع: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، والمطلوب إلزامها بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي.



من جهته، قال شكري ان تعليق تمويل «أونروا» عقاب جماعي، مضيفا ان ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة بسبب ما يحدث في قطاع غزة.



وتابع: ان الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين في «أونروا» لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني.



وأكد انه ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في «أونروا».



وتابع: ان الحد من قدرة «أونروا» على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث، مؤكدا أنه من المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.