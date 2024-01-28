اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تجاوزات ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره وسلامة أراضيه

في إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيدا للتواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بجولة تفقدية الى مركز أم سديرة الحدودي الشمالي، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ وأمن الحدود بالتكليف اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول، وعدد من القيادات الأمنية.



وفي بداية الزيارة، نقل الفريق سالم النواف تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتقديره لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمخلص الذي يقومون به على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد، وسلامة حدودها، مؤكدا أن هذا الدور ليس بمستغرب على رجال وزارة الداخلية الذين نذروا أنفسهم لخدمة وطننا الحبيب الكويت.

ثم استمع إلى شرح مفصل من مدير الحدود الشمالية العميد فيصل السبيعي عن النظام الأمني في الحدود الشمالية واطلع على مهام وآلية عمل المركز والنظام الأمني الكهربائي واستعدادات القوة الأمنية والتجهيزات التقنية والإدارية في المركز.



واعرب الشيخ سالم النواف عن اعتزازه للدور المشرف الذي يقوم به منتسبو وزارة الداخلية في كافة المواقع وبمختلف التخصصات، والذي هو محل اعتزاز وتقدير، داعيا منتسبي الوزارة إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتعاون لإنجاز كافة المهام بكل دقة وإتقان.



وشدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف خلال الزيارة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد الدائم لرجال وزارة الداخلية المتواجدين في الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد للتعامل مع جميع الأحداث واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تجاوزات، ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا أن قطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على أمن الوطن، معبرا عن شكره وتقديره لما شاهده خلال الجولة من يقظة وجاهزية رجال الأمن، مشيدا بروح العمل المشترك لجميع العاملين في المنافذ الحدودية والتي تعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز.