قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في عام 2023 بلغ 15616800 راكب.

وأضاف المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي، في تصريح لـ «كونا»، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 26% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين في عام 2023 بلغت 7932222 راكبا، في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 7684578 راكبا.

وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة ذاتها بلغ 128584 رحلة، مقارنة بـ 104147 رحلة في عام 2022.

أما على صعيد حركة الشحن الجوي، فذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في 2023 بلغ نحو 210 ملايين كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 170 مليون كيلوغرام، بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 40.3 مليون كيلوغرام.