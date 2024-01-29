تعرض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الى نكسة جديدة بعدما عانى نجمه الفرنسي كينغسلي كومان من إصابة قوية في الركبة، ما سيبعده عن الملاعب «لأسابيع عدة»، وأصيب كومان في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على جاره أوغسبورغ 3-2 في الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول.



ووصف المدرب توماس توخيل الإصابة بـ «الصعبة جدا»، مضيفا «يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب».



وبات من المؤكد أن يغيب كومان لأسابيع عدة ليخسر بايرن جهوده في مباريات حساسة مقبلة أبرزها أمام كل من باير ليفركوزن متصدر الترتيب الحالي في 10 فبراير المقبل ولاتسيو الإيطالي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14 منه.



وانضم الدولي الفرنسي الى قائمة كبيرة من الغياب في صفوف النادي البافاري ذلك الى جانب مواطنه دايو أوباميكانو، ويوزوا كيميش، والنمساوي كونراد لايمر، وسيرج غنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي، والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والكوري الجنوبي مين جاي كيم المتواجد مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.



إلى ذلك، تعاقد النادي البافاري مع الظهير الأيمن الفرنسي ساشا بوي من غلطة سراي التركي حتى العام 2028، حسب ما أعلن النادي أمس.



ويستطيع بوي أن يشغل أيضا مركز الظهير الأيسر وسينضم الى صفوف بطل ألمانيا مقابل 32.5 مليون دولار أميركي.