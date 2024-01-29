

شقت نيجيريا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد تحقيقها فوزا مستحقا على الكاميرون 2-0 في قمة ثمن النهائي على ملعب فيليكس أوفيوت بوانيي أمام 22 ألف متفرج في العاصمة أبيدجان، وضربت موعدا مع أنغولا الفائزة على ناميبيا الجمعة المقبل. وسجل جناح أتالانتا الإيطالي المتألق أديمولا لوكمان (36 و90) هدفي نيجيريا التي ألغى لها حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفا للمدافع سيمي أجايي (9) بداعي التسلل.



وبسطت «النسور الممتازة» المتوجة باللقب 3 مرات سيطرتها على مجريات المباراة وبرهنت على علو كعبها أخيرا على «الأسود غير المروضة» صاحبة اللقب 5 مرات، إذ أقصتها من الدور ذاته خلال نسخة 2019 بعد الفوز 3-2.



وعقب اللقاء، دافع بيسيرو عن فيكتور أوسيمين نجم نابولي، قائلا: «أوسيمين لم يسجل ولكنه قدم أداء رائعا فهو مهاجم ستواجه صعوبة كبيرة لإيقافه»، مضيفا: «لقد كان لأوسيمين بصمة واضحة في الهدف الأول الذي سجله لوكمان ومنحه فرصة لحسم المباراة». وواصل: «اسألوا المدافعين عن المعاناة الكبيرة التي يواجهونها لإيقاف أوسيمين، لقد صنع الهدف الأول بمجهود فردي، إنه رائع».



وانتقل جوزيه بيسيرو للحديث عن مواجهة أنغولا الجمعة المقبل، مؤكدا «أنهم فريق جيد للغاية، وأعتقد أن كل الفرق التي تشارك في الأدوار الإقصائية بإمكانها التتويج باللقب».



في المقابل، لم يمنح المدير الفني للكاميرون ريغوبير سونغ إجابة حاسمة بشأن مصيره بعد توديع البطولة، موضحا: «سأحصل على قسط من الراحة للتفكير بشكل جيد وتقييم الأمور بشكل أفضل لحسم قراري النهائي».



وبرر الخسارة بسبب افتقاد عدد من لاعبيه الخبرة وأن البعض يشارك في الأدوار الإقصائية للبطولة أول مرة، مضيفا: «لا يمكن أيضا إنكار الأداء المميز لمنتخب نيجيريا فهو منتخب قوي للغاية وأحد المرشحين للفوز باللقب». وتحدث سونغ عن سبب استبعاده لحارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا من المشاركة في آخر مباراتين بالبطولة، مؤكدا أن القرار لأسباب فنية، مبينا: «هذا أمر طبيعي فالمدير الفني مسؤول عن اختيار أفضل تشكيل بين 27 لاعبا متاحا».