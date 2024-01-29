

بعدما صعدت إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بشق الأنفس، تصطدم كوت ديفوار المضيفة «المترنحة» بالسنغال «القوية» والمرشحة للاحتفاظ بلقبها على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو اليوم، فيما يأمل الرأس الأخضر أحد مفاجآت البطولة تفادي لدغات موريتانيا. ويدخل منتخبا كوت ديفوار والسنغال المباراة على طرفي نقيض سواء من ناحية النتائج أو الأداء والاستقرار، فالأولى المتوجة مرتين في 1992 و2015، تأهلت كأسوأ منتخب يحتل المركز الثالث بعد أداء كارثي بالبطولة، وبهدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، وأدى ذلك إلى قرار الاتحاد الإيفواري الأربعاء الماضي الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان لوي غاسيه بسبب «نتائج غير كافية».



وعلى الجانب الاخر، فإن «أسود التيرانغا» حامل اللقب، هي المنتخب الوحيد الذي صعد من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، حيث قدم ساديو ماني ورفاقه مستوى راق بأداء منظم ومتوازن وسلس، وبرز بشدة جناح مارسيليا الفرنسي إسماعيلا سار واليافع لاعب متز الفرنسي لامين كامارا.



وتسعى السنغال، المصنفة 20 عالميا، لاستغلال توهج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيرا مطلع 2022. وهي تعيش راهنا فترة ذهبية كرويا إذ فازت منتخباتها بكافة المسابقات على المستوى القاري خلال العامين الماضيين، علما انها بلغت ثمن نهائي مونديال قطر 2022. ويبقى معرفة ما إذا كانت لعنة المضيف ستستمر لبطولة أخرى، إذ لم يتوج أي منتخب على أرضه منذ مصر عام 2006.



ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة مالي وبوركينا فاسو في ربع النهائي في 3 فبراير المقبل على ملعب السلام في بواكي. وفي اللقاء الثاني، يصطدم منتخب الرأس الأخضر الذي حقق مشوارا رائعا بتصدر مجموعة تضم مصر حامل اللقب 7 مرات وغانا الجريحة بموريتانيا المنتشية بتأهلها الأول، كثالث مجموعتها بعد فوزها اللافت والتاريخي على الجزائر.



وتتميز الرأس الأخضر في مشاركتها القارية الرابعة، أنها سجلت 7 أهداف جاءت عبر 7 لاعبين مختلفين ما يعكس الجماعية الكبيرة للفريق وعدم اعتماده على نجم واحد. ويأمل المدرب المحلي بيدرو بريتو أن يتواصل تألق الجناح تياغو مانويل بيبي (رايو فايكانو)، المهاجم غاري رودريغيش (أنقرة غوجو) والمهاجم راين منديش (فاتح كاراغومروك). في المقابل، يسعى القمري أمير عبدو الذي قاد موريتانيا لفوزها الأول على الإطلاق، في ثالث مشاركاتها في البطولة، مقصية الجزائر بطلة 2019، لمواصلة المفاجأة وإخراج «القروش الزرقاء». ويعول عبدو، الذي قاد بلاده لثمن النهائي في 2021، على تألق حارس «المرابطين» الأمين وفارع الطول بابكر نياس ومدافعه الصلب الهداف محمد ديلاهي يالي، لمواصلة حلمه. علما أن عبدو اعتبر بعد التأهل أن «ما حققناه حتى الآن يعد انجازا»، مبديا «فخره بما حققه اللاعبون».



ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة المغرب وجنوب أفريقيا في ربع النهائي في 3 فبراير المقبل على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.