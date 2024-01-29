

استمر غياب حكيم زياش عن التدريبات الجماعية للمنتخب المغربي، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة زامبيا في ثالث مواجهات دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.



وأوضحت مصادر أن زياش سيخضع لفحص طبي في وقت لاحق، هو من سيحدد طبيعة الإصابة التي عانى منها على مستوى الكاحل، ومدى جاهزيته للحاق بمباراة جنوب أفريقيا غدا في ثمن النهائي.



كما أكدت المصادر أن هناك حالة من الاستنفار داخل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي بسبب زياش قصد تأهيله لمباراة «الأولاد» وأن الانزعاجات التي كان يشعر بها بعد مباراة زامبيا قلت.



وختمت: «نوصير مزراوي تلقى رسميا ترخيصا طبيا باللعب بعد غيابه عن 3 مباريات بدور المجموعات، والمدرب وليد الركراكي تلقى هذا القرار، وبالتالي لا خوف من إشراكه إن كان ذلك ضمن خططه الفنية».