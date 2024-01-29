

أزاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية الستار عن اكتمال أعمال تنفيذ ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض.



وسيكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد اليوم، عندما يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره إنتر ميامي الأميركي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 التي تضم إلى جانب الهلال، وإنتر ميامي، نادي النصر السعودي.



كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال السعودي على موعد مع مواجهة بين ميسي وكريستيانو رونالدو حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة يوم 1 فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من الشهر نفسه.



ويتسع الملعب الذي يضم أحدث التقنيات لـ 26 ألف متفرج، ومن المقرر وصولها لنحو 30 ألفا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسية نحو 350 مقعدا، كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.



وسيكون الملعب مكيفا بالكامل ويحتوي على سقف متحرك وشاشات عرض ضخمة ويعتبر إحدى أبرز الوجهات الرياضية التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.



ويتميز الملعب بأبعاده الكبيرة، حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترا والارتفاع 47 مترا وستكون الإضاءة في الملعب هي الأعلى في كل ملاعب الشرق الأوسط كلها، حيث ستبلغ شدة السطوع 3000Lux.



كما تم استقدام أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل الاصطناعي من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب بأنظمة ري حديثة ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.