

اكتسح نادي ليفربول ضيفه نادي نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين وعبر رسميا لدور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل أهداف ليفربول، الذي خاض اللقاء دون نجمه محمد صلاح، كل من كورتيس جونز (16)، داروين نونيز (28)، ديوغو جوتا (53)، فيرجيل فان ديك (63)، وريان غرافنبرخ (90+5).



فيما سجل ثنائية الزوار كلا من بن جيبسون (22) وبورخا ساينز (69).



وينتظر ليفربول في الدور المقبل المتأهل من مباراة واتفورد وساوثمبتون حيث سيستضيف ليفربول الفائز منهما في دور الـ 16.



وعاد نيوكاسل من ملعب فولام ببطاقة تأهله الى الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 2-0، فيما حسم لوتون تاون مواجهة أخرى بين أندية الدوري الممتاز بانتصاره القاتل على مضيفه إيفرتون 2-1. وفي مواجهة أخرى بين فريقين من الدوري الممتاز، عاد برايتون منتصرا من ملعب شيفيلد يونايتد 5-2.



وتغلب مايدستون من المستوى السادس على إيبسويتش من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 2-1، وفاز ليستر سيتي على ضيفه برمنغهام سيتي 3-0، فيما سيخوض فريقا «تشامبيونشيب» بليموث أرغايل وليدز يونايتد مباراة معادة بعد تعادلهما 1-1 على ملعب الأخير.



إيطاليا



دفع يوفنتوس ثمن طرد مهاجمه الپولندي أركاديوش ميليك في الدقائق الأولى من مباراته وضيفه إمبولي، واكتفى بالتعادل 1-1 في المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي. وتخلى فيورنتينا موقتا عن المركز الرابع لصالح أتالانتا الفائز على ضيفه أودينيزي 2-0. وعلى ملعب «سان سيرو»، تعادل ميلان مع ضيفه بولونيا 2-2 في الوقت بدل الضائع، وبنقطة التعادل، رفع ميلان رصيده الى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس عن جاره إنتر، فيما بات رصيد بولونيا 33 نقطة. وتختتم الجولة الـ 22 اليوم بلقاء يجمع ساليرنيتانا مع ضيفه روما.



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي، استعاد نيس توازنه بفوزه الصعب على ضيفه متز 1-0 أمس الأول في المرحلة الـ 19 من بطولة فرنسا. وواصل مرسيليا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه موناكو المنقوص 2-2.



ألمانيا



وفي الدوري الألماني تجاوز بايرن ميونيخ، حامل اللقب والمثقل بلائحة طويلة من الإصابات التحق بها الفرنسي كينغسلي كومان، عقبة مضيفه وجاره البافاري أوغسبورغ بصعوبة بالفوز عليه 3-2 في المرحلة الـ 19 من الدوري الألماني، ليقترب مجددا من باير ليفركوزن المتصدر الذي تعثر على أرضه بالتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0. وفاز شتوتغارت على ضيفه لايبزيغ 5-2، ليبتعد بالمركز الثالث، وتغلب فيردر بريمن على ضيفه فرايبورغ 3-1، فيما انتهت مواجهة منتصف الترتيب بين هوفنهايم وهايدنهايم بالتعادل 1-1، وفولفسبورغ مع كولن بالنتيجة ذاتها.