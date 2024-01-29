ليلى الشافعي



أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالعمل الخيري الذي تقدمه لجنة «ساعد أخاك المسلم»، مؤكدا ان الكويت قدوة العمل الخيري في العالم وهذا ما يدعو للفخر. وقال السعود في افتتاح السوق الخيري للجنة ساعد أخاك المسلم المنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، معرض «كويت الخير» في فندق «سانت ريجيس» لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت: سعدت بافتتاح السوق الخيري للجنة «ساعد أخاك المسلم» والاطلاع على أقسامه ومنتجاته المتنوعة وما يحتويه من احتياجات للأسر، ونسأل الله للأخوات القائمات على هذا السوق التوفيق والسداد، مؤكدا دعم النشاط الخيري الذي يتميز به اهل الكويت.



بدورها، أكدت الشيخة أوراد الجابر أن ما نراه من تنوع في السوق شيء راق لما تقدمه لجنة ساعد أخاك المسلم من أعمال ريعها يعود للمشاريع الخيرية داخل الكويت ومن جهة أخرى هذا العمل يساند الأسر المتعففة ويبرز الوجه الحضاري للكويت وتمنت التوفيق لما يقومون به. وقالت الشيخة أوراد الجابر: كل عام احرص على زيارة المعرض الذي أراه راقيا يقدم كل ما تحتاج اليه الأسرة ويساهم في التخفيف من معاناة الأسر المتعففة من ريع هذا المعرض الذي يتميز بالإتقان والذوق. وأضافت: كما ابهرني في هذا المعرض استقبال فتيات الكويت للمشاركة بمشاريعهن الصغيرة وتشجيعهن على هذا العمل المميز. وأكدت سعادتها لرؤيتها اضافات جديدة راقية بالمعرض.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة «ساعد أخاك المسلم» نسيبة المطوع ان هذا السوق هو احدى الفعاليات الاجتماعية التي تقدمها اللجنة داخل الكويت وبأيد كويتية من العضوات والمتطوعات وتتميز بدور راق يحاكي سيدات هذا المجتمع المعطاء.



وأضافت: ان كل هذه المشغولات من عمل عضوات وبنات الجمعية، كما ان لدينا تبرعات من تجار الكويت. ودعت المطوع الجمهور للحضور ليشاهدوا بأنفسهم نوعية المنتجات الراقية، معلنة ان السوق مفتوح ثلاثة أيام صباحا ومساء، الاحد، الاثنين، الثلاثاء.



ولفتت الى ان 19 قسما مشاركا في المعرض، بالإضافة الى 6 اقسام لمشاريع فتيات الكويت، والمعرض يضم العديد من الاركان التي تتراوح معروضاتها بين الأثاث والاكسسوارات المنزلية والدراريع للفتيات والسيدات والعبايات والملافع والشراشف والمفارش والفضيات، بالاضافة الى كثير من المنتجات المبتكرة.

















