

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين في كل من السحب الخامس والسحب السادس والأخير ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، المصممة للعملاء حاملي بطاقات فيزا، وقد أعلن البنك أسماء الرابحين في شهر نوفمبر، حيث حصل كل من سليمان خلف الحسيني، عبدالرحمن سالم العجمي، سلطان مهنا العدواني، أحمد فيصل العتيبي، عبدالله عمر الشعلان وأنس نورالدين غزلان على رحلة شاملة ومميزة لشخصين إلى ونترلاند في بريطانيا، مع إقامة لمدة خمس ليال في العاصمة لندن، بينما حصل الفائزون بجائزة شهر ديسمبر على إقامة خاصة لعطلة نهاية أسبوع استثنائية في كل من شاليه فيلا يلدز، ومزرعة A Frame بالوفرة، وفندق فورسيزونز، وهم كل من جابر أحمد العبدالله، محمد محمود متولي، هذال محمد المطيري، أميرة عز الدين علي، آلاء وليد الصلال، عذاري مطلق المطيري وفهد شعف الحربي.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: نختتم اليوم هذه المبادرة الاستراتيجية بكل فخر، ويسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين المحظوظين في السحبين الأخيرين ضمن حملتنا الرائعة، مواسم من المفاجآت. وقد حققت هذه الحملة منذ إطلاقها نجاحا كبيرا ولاقت اهتماما كبيرا من جميع عملائنا لما شكلته جوائزها الموسمية من قيمة مضافة إلى تجربتهم المصرفية من جميع النواحي. ونحن في KIB سنواصل ابتكار وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم وتواكب أسلوب حياتهم العصري، وذلك انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة.



من جهته، قال علي حناوي، مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت: إن هذه الحملة المميزة تمثل طريقة فاعلة لمكافأة العملاء عند الدفع أو التسوق باستخدام بطاقات فيزا. كما إنها تسهم في الوقت ذاته بدعم الشركات المحلية وتشجيع التجارة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الرقمية التي تتبناها الحكومة الكويتية. ونحن نؤمن بضرورة ابتكار وتوفير منتجات وخدمات متطورة تثري تجربة حاملي بطاقات فيزا، كما نتطلع إلى المزيد من خلق مثل هذه الفرص الفريدة في الكويت بشكل دائم في المستقبل.