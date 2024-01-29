

في إطار السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي في سبيل بناء كفاءات وطنية عالية التأهيل في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي، وبهدف تعزيز القدرات في مجال إدارة المخاطر التي تتمتع بأهمية كبيرة لتعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية، افتتح معهد الدراسات المصرفية الدورة الثالثة من برنامج قادة إدارة المخاطر، يوم الأحد 28 الجاري.



ويشارك في البرنامج نخبة مميزة من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مقاعد إضافية للعاملين في القطاعات الأخرى كجزء من الخدمة المجتمعية. وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية.



وأكد المعهد في بيان صحافي، أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير الأساليب الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، ويمتد على مدى ما يقارب 6 أشهر موزعة على 4 مراحل، تعقد المرحلتان الأولى والثانية في الكويت.



وتشتمل المراحل برامج تدريبية ومحاضرات عملية في مجال إدارة المخاطر بالتعاون مع كل من معهد لندن المصرفي والمالي في المملكة المتحدة والجمعية الدولية لمديري إدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على شهادات معتمدة ومتخصصة في هذا المجال.



ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متعددة مع محاضرين محترفين محليين وعالميين في هذا المجال، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعداد وتقديم حالات دراسية ومشاريع تخرج، تليها المرحلة الرابعة والأخيرة ومدتها أسبوعان بالمملكة المتحدة، يتلقى فيها المشاركون التدريب الميداني بمجال إدارة المخاطر بواسطة مركز الحوكمة وإدارة المخاطر في معهد لندن المصرفي والمالي.



وخلال افتتاح البرنامج رحبت مدير معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري بالحضور وشكرت لهم مشاركتهم في البرنامج الذي يهدف إلى إعداد جيل من القادة المتخصصين في مجال إدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.



كما توجهت بالشكر إلى محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية وأعضاء مجلس إدارة المعهد لدعمهم هذا البرنامج، وكذلك مديري الموارد البشرية في البنوك المشاركة، على ما يبذلوه من جهد ومتابعة سنوية لتحقيق النجاح لهذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية الحيوية.