

يفخر كل من بنك وربة ومركز اسطنبول الدولي لدعم القطاع الخاص في التنمية (ICPSD) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، بالإعلان عن إطلاق مشروع إعداد وتقديم دورة تدريبية متقدمة عبر الإنترنت بعنوان «المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمية (ESG) للمؤسسات المالية الإسلامية».



حيث يقود هذه المبادرة مركز اسطنبول الدولي لدعم القطاع الخاص في التنمية، وهو أحد المراكز الخمسة للسياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعزز التزامه بالشراكات التحويلية مع القطاع الخاص ومؤسسات التنمية المستدامة، حيث يقوم بدعم هذه المبادرة إلى جانب بنك وربة، الممول الرئيسي لهذه المبادرة، الذي يشدد من خلال هذا التعاون مدى التزامه الثابت بمبدأ الاستدامة.



وقالت معالي الرشيد رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة: ان هذه الدورة التدريبية تتناول الحاجة الملحة لتعزيز المهارات في مجال التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من جهة، والتكيف داخل قطاع التمويل الإسلامي من جهة أخرى، إذ تتصدر المؤسسات المالية الإسلامية طليعة من يمهدون الطريق نحو مستقبل أخضر ومرن وشامل، وذلك من خلال دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعزز قدرتها على التصدي للمخاطر بشكل فعال، والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة، وجذب المستثمرين، وتسخير الفرص في الاستثمار المستدام وغيرها من الاستثمارات المجتمعية، البيئية والحوكمية.



وأضافت أن هذه الدورة المتقدمة تعتزم تعزيز التآزر بين التمويل الإسلامي والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، مع التركيز على إدارة المخاطر، وإعداد التقارير الشفافة، والمساءلة، وهو ما يزود المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحديد فرص الاستثمار المستدام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النهج التعاوني للتمويل والاستدامة.



هذا، وتتألف الدورة التدريبية عن بعد جملة لمحاضرات مسجلة عن طريق مختصين في مجال التمويل الإسلامي وكذلك أدوات تعليمية تفاعلية، ومن المقرر أن تكون متاحة عبر الإنترنت في الربع الأخير من عام 2024 وأن تكون مفتوحة عالميا لكل من يحمل اهتماما بالتمويل الإسلامي والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.