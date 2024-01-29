المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لرجال «الداخلية» على الحدود

جهود رجال الأمن كبيرة وعملهم دؤوب ومخلص على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد

رجال الداخلية نذروا أنفسهم لخدمة الوطن .. وقطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على الأمن



أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس ضرورة التعامل مع جميع الأحداث واتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة أي تجاوزات ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره وسلامة أراضيه.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة على هامش جولة تفقدية قام بها الشيخ سالم النواف الى مركز «أم سديرة» الحدودي الشمالي، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيدا للتواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية.



وشدد النواف، وفق البيان، على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد الدائم لرجال الوزارة المتواجدين في الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.



ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتقديره لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمخلص الذي يقومون به على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد وسلامة حدودها.



وأوضح أن هذا الدور ليس بمستغرب على رجال وزارة الداخلية الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن الحبيب الكويت، مؤكدا أن قطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على أمن الوطن.



وأشاد بروح العمل المشترك لجميع العاملين في المنافذ الحدودية وبالدور المشرف الذي يقوم به منتسبو الوزارة في جميع المواقع وبمختلف التخصصات والذي هو محل اعتزاز وتقدير، داعيا إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتعاون لإنجاز جميع المهام بكل دقة واتقان.



واستمع الشيخ سالم النواف خلال الجولة إلى شرح مفصل من مدير الحدود الشمالية العميد فيصل السبيعي عن النظام الأمني في الحدود الشمالية كما اطلع على مهام وآلية عمل المركز والنظام الأمني الكهربائي واستعدادات القوة الامنية والتجهيزات التقنية والإدارية في المركز.



وشارك في الجولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ وأمن الحدود بالتكليف اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.