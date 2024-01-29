أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان حرص الجميع على اغتنام نفحات الشهر الفضيل وعطاءاته الروحية التي تدفع بأهل الإيمان والإحسان إلى بذل المزيد من أموالهم وصدقاتهم للمستحقين في مثل هذه الأيام المباركة.



وقال الشرهان في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق الحملة الرمضانية الجديدة تحت شعار «نجاحنا.. رحلة عمرها 45 عاما»: لا شك أن الظروف الصحية التي تمر بها الحالات المرضية غير القادرة على توفير ثمن الدواء تتطلب من الجميع الاستمرار في بذل الجهد لسد حاجة المرضى. وأضاف: تمكنا بفضل الله تعالى ثم بدعم المحسنين وأهل الخير أن نقدم الدعم الإنساني للمرضى المحتاجين داخل الكويت من خلال إدارة النشاط الطبي، وإدارة النشاط الخارجي حيث قدمنا ما يزيد على 120 مليون دينار على أكثر من 3 ملايين حالة خلال 45 عاما.



من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد الربيعة أن مسيرة العطاء الإنساني للجمعية التي زادت على الـ 45 عاما تؤكد أصالة الخير في أهل الكويت.



بدوره، شكر مدير عام جمعية صندوق إعانة المرضى جمال الفوزان تفاعل المحسنين وأهل الخير المتبرعين من المواطنين والمقيمين مع المشاريع الإنسانية التي تقدمها الجمعية في داخل الكويت.