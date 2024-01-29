احتفلت سلسلة لولو هايبر ماركت، رائدة تجارة التجزئة في المنطقة بالذكرى الـ 75 ليوم الجمهورية الهندية بتنظيم حملة ترويجية خاصة بعنوان عروض «يوم الجمهورية الهندية أوتساف»، والتي أقيمت من 24 إلى 30 يناير، وتم افتتاح الحدث بحضور السفير الهندي أدارش سوايكا بحضور كبار إدارة لولو الكويت في 27 يناير بمتجر الهايبر ماركت في منطقة الري.



وخلال فترة الحملة الترويجية التي استمرت طوال أسبوع، تمتع العملاء بخصومات وعروض مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الهندية المعروفة وتمتد الخصومات والعروض الترويجية لتشمل المواد الغذائية، واللحوم، والفواكه والخضراوات، والمنتجات غير الغذائية، ومنتجات الصحة والجمال، والمنتجات الطازجة والمجمدة، والأزياء والملابس، والأحذية، وغيرها بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عرض خاص، حيث يمكن للعملاء الحصول على نصف الثمن عند شراء الساري والتشوريدار الهندي.



وأضفت فرقة من طلاب المدارس الهندية العزف على الموسيقى الترحيبية التقليدية الهندية لتجعل الحدث أكثر تميزا. قدم الطلاب أيضا مواهبهم من خلال أداء أغاني هندية وطنية خلال الحدث.



كان أحد أبرز مظاهر الحملة هو «مسابقة الزي الهندي» والتي كانت حصرية لطلاب المدارس الهندية في الكويت وشارك أكثر من 400 طالب في المسابقة، حيث تلقى الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث قسائم هدايا قيمة وشهادات وتمائم، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للمشاركين.



وتم أيضا إجراء مسابقة أخرى خصيصا لطلاب المدارس الهندية وهي «مسابقة العرض الهندي العظيم» حيث شهدت مشاركة طلاب من أكثر من 20 مدرسة هندية في الجولة التمهيدية وأقيمت المسابقة النهائية في افتتاح «يوم الهند أوتساف» بالري، حيث تنافس أربعة فرق وربحت الفرق الفائزة قسائم هدايا وشهادات خاصة وميداليات وتمائم.



وشملت حملة يوم الجمهورية الهندية العديد من المعالم الهندية التقليدية والديكورات الزاهية وعرضا إبداعيا لقطار «فاندي بهارات» الهندي الخاص، كما تم توفير أكشاك للطعام تقدم أطباقا هندية شهيرة وعدادات خاصة لتذوق الأطعمة الهندية اللذيذة للمتسوقين، بالإضافة إلى ذلك، كانت الفعالية التي استمرت لمدة أسبوع نقطة انطلاق لإطلاق عدة منتجات هندية جديدة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المنتجات العضوية الهندية وعدة أصناف من الحبوب الهندية.