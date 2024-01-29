ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تمت الموافقة على تغيير مسمى القسم العلمي والبرنامج في كلية العلوم الحياتية، من «إدارة التقنية البيئية» ليصبح «العلوم البيئية» مشيرة الى انه تمت دراسة الموضوع من جميع الجوانب وأن هناك عناصر قوة وعناصر ضعف تضمنت وجود (10) أعضاء هيئة أكاديمية متخصصين في مجالات العلوم البيئية في كلية العلوم الحياتية، ومقارنة بين مختبرات كل من الكليتين، وكذلك مقارنة بين العبء الإضافي لكل من الكليتين، بالإضافة الى تغيير مسمى البرنامج إلى العلوم البيئية في كلية العلوم الحياتية يسهم بتسريع وتيرة التسكين للخريجين بالوظائف التابعة لديوان الخدمة المدنية، وكذلك وجود موافقة قطاع التخطيط حيث ان لكل برنامج محتواه الأكاديمي الخاص به.