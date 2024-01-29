

قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري أن إدارة الأمن والسلامة بدأت بتفعيل نظام الدخول الذكي بالمبنى الإداري ومواقف السيارات التابعة له بمدينة صباح السالم الجامعية اعتبارا من أمس، موضحا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتلبية تطلعات المجتمع الجامعي في رفع كفاءة ومستوى الأمان والحماية وتسهيل الحركة والتنقل بسلاسة داخل المرافق والمباني الجامعية بشكل عام.



وذكر الظفيري أن نظام الدخول الذكي بجانب دلالته الأمنية، فهو يعكس حرص الجامعة على التطور المستمر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الدخول والخروج بالحرم الجامعي، حيث يعد أكثر كفاءة ومرونة من النظم التقليدية التي تعتمد على الإدخال اليدوي للمعلومات.