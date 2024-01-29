أطلق مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في الكويت مبادرة تعاونية مع مجموعة GATES تهدف إلى تقديم استشارات شاملة وتدريب تنفيذي مميز لتعزيز تحول مشهد الأعمال في الكويت، إذ تجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين التميز التعليمي في الجامعة وخبرة مجموعة GATES في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز ممارسات إدارة الرعاية الصحية وتنمية القادة ودفع التحول التجاري المؤثر.



وتستعد مبادرة SuCCEed لخدمة السوق الكويتي من خلال خدماتها الاستشارية المتخصصة في الموارد البشرية وإدارة التدريب والـمـالـيـة والـمحاسبة والاستعداد لاعتماد الرعاية الصحية، كما ستساعد SuCCEed القادة والمهنيين بشكل فعال في الوصول إلى حلول التطوير المستمر من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من مركز التعليم المستمر، ستلعب SuCCEed دورا رئيسيا في دعم تطوير القادة والتدريب التنفيذي، والخدمات الاستشارية المصممة خصوصا لمعالجة اتجاهات السوق المختلفة في الكويت، بما في ذلك تفويض الاعتماد من قبل GIG، وتكويت القوى العاملة، والأهداف الواردة في رؤية كويت 2035.



ويمثل هذا الجهد التعاوني خطوة كبيرة نحو تطوير التعليم والتطوير المهني والتميز في الأعمال في الكويت، إذ تدعم الجامعة الأمريكية في الكويت مبادرات تطوير الرعاية الصحية بالبلاد.



والجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، ووضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة، وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي.