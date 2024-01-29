رائد ترجمان: العرض المميز يُوفِّر لزبائننا الكرام فرصة فريدة لامتلاك السيارة التي يحلمون بها بأفضل الشروط



افتتحت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت نشاطاتها الترويجية لهذا العام بالإعلان عن إطلاق حملتها التسويقية الجديدة تحت شعار «قسطها بسعر الكاش» والتي تهدف إلى تقديم خيار مريح لعملاء علامة هيونداي التجارية للاستمتاع في العام الجديد بسيارة عالية المواصفات والجودة من خلال نظام أقساط سهل بدون دفعة أولى وبدون أرباح على مبلغ التمويل، مع باقة مجانية من المزايا تمنحهم راحة البال خلال فترة الاقتناء، إلى جانب عرض خاص على طراز توسان.



ويشمل العرض مجموعة مختارة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية المتعددة الاستخدام (SUV) التي تناسب كل الأذواق والاحتياجات من طرازات هيونداي 2024 وبأقساط تبدأ من ٩٦ دينارا كويتيا، وتشمل باقة المزايا الإضافية المجانية كفالة المصنع لمدة 4 سنوات عداد مفتوح أو 5 سنوات/ 100 ألف كم، تأمين ضد الغير ورسوم تسجيل المركبة.



بالإضافة لعرض خاص على طراز توسان 2024 المزودة بمحرك 1.6 تيربو ويشمل سعر غير مسبوق بقيمة 8950 دينارا بفرق 1000 دينار عن السعر السابق، إلى جانب 500 دينار إضافية فوق سعر التثمين.



وعلق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج التجارية على إطلاق الحملة الترويجية الجديدة بالقول: يسعدنا أن نقدم هذا العرض المميز في بداية العام لزبائننا الكرام لنوفر لهم فرصة فريدة لامتلاك السيارة التي يحلمون بها بأفضل الشروط، حيث يمكنهم تمويل السيارة المفضلة لديهم بنظام الأقساط مع 0% أرباحا، وللتسهيل عليهم فإن العرض بدون دفعة أولى، ولمنحهم قيمة أعلى يشمل العرض باقة قيمة من المزايا الإضافية المجانية، وذلك لنعبر لنا عن عميق امتنانا على ثقتهم الغالية بنا كشركة شمال الخليج التجارية وبعلامة هيونداي التجارية الرائدة.



وتشمل الحملة طرازات: أزيرا 2024 الجديدة كليا، سوناتا 2024 الجديدة كليا، أكسنت 2024 الجديدة كليا، جراند i10 2024، كريتا 2024، فينيو 2024 إلى جانب توسان 2024.



توسان 2024 بسعر 8950 ديناراً



تتميز سيارة الكروس أوفر بإطلالة رياضية مع المقدمة المبتكرة بمجموعة مصابيح LED أمامية فريدة وتصميم داخلي فاخر مع إضاءة محيطية، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 إنش مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد أمامية مهواة مع نظام ذاكرة. تأتي توسان بطرازين من المحركات الأول سعة 2.0 لتر/ 156 حصانا، والثاني سعة 1.6 لتر (شحن توربيني) /180 حصانا وكلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.



أزيرا 2024 الجديدة كلياً بقسط يبدأ من 206 دنانير



يجمع تصميم السيدان الكبيرة فائقة الفخامة بين الجمال الخارجي الساحر والرفاهية الداخلية الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة. تتألق السيارة بمظهر أكثر ديناميكية ورشاقة عبر باب بدون إطار ومقبض باب مخفي في الهيكل، المقدمة بشبك أمامي كبير الحجم مطلي بالكروم، مصباح الأفق المتصل، وكشافات ضباب «LED»، كما تعزز خلفية السيارة الشعور بالحجم والقوة عبر مصابيح التوقف المتصلة والجناح الخلفي المدمج بالصندوق ذي الباب الذكي.



وتشمل تجهيزات المقصورة مقاعد من الجلد الفاخر مع ذاكرة للمقاعد الأمامية، مقاعد صف ثاني قابلة للميلان للخلف كهربائيا، كونسول وسطي بثلاث شاشات عرض متصلة قياس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والملاحة والمكيف، فتحة سقف بانوراما مزدوجة، إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD). جهزت السيارة بمحرك GDi سعة 3.5 لترات بقدرة 300 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي بتحكم عمودي 8 سرعات خلف عجلة القيادة يعمل بنظام (Shift By Wire).



سوناتا 2024 الجديدة كلياً بقسط يبدأ من 136 ديناراً



يتميز الطراز الجديد بتصميم كوبيه رياضي فائق الرشاقة والديناميكية بمقدمة مستوحاة من أنف سمك القرش تضم مصباح الأفق المتصل السلس ومداخل هواء أكبر، مصابيح خلفية جديدة على شكل حرف «H»، وباب خلفي ذكي.



وتأتي مقصورة بتصميم داخلي «عائم» مع شاشة بانورامية منحنية للمعلومات والترفيه والملاحة متوافقة مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس، وإضاءة الحالة المزاجية المحيطية، لوحة شحن لاسلكية Qi للهواتف الذكية، منافذ USB للصف الثاني ونظام صوتي من Bose مع 12 سماعة. جهزت السيارة بمحرك Smartstream G2.5 GDi بقوة 194 حصانا متصل بناقل حركة بتحكم عمودي خلف عجلة القيادة يعمل بنظام (Shift By Wire).



أكسنت 2024 الجديدة كلياً بقسط يبدأ من 96 ديناراً



تتميز أكسنت بتصميم خارجي عصري ومقدمة مميزة تضم مصباح الأفق المميز لعلامة هيونداي، وتضيف مصابيح الـ LED الخلفية ذات التصميم النحيل المميز والأضواء الخلفية المتصلة والمصد الخلفي الرياضي لمسة من الديناميكية العصرية للسيارة.



وتقدم مقصورة أكسنت 2024 مزايا الرحابة المحسنة والمواد عالية الجودة وأحدث الابتكارات التكنولوجية. توفر التجهيزات الداخلية لوحة شاشة معلومات وترفيه أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام كاميرا قياسي مع شاشة LCD تعمل باللمس، منافذ USB وتايب سي، بلوتوث وفتحة سقف كهربائية ومقاعد أمامية مهواة. وزودت السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر/ 115 حصانا متصل بناقل حركة ذكي متغير (IVT).



كريتا 2024 بقسط 116 ديناراً



تتميز السيارة بتصميم رياضي عصري يتميز بمظهر جانبي طويل لغطاء المحرك وخطوط جانبية قوية ومقدمة بشبك أمامي متدرج، ومصابيح خلفية LED فريدة. توفر كريتا مقصورة فسيحة ومريحة مجهزة بتقنيات متقدمة، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومنافذ USB. تأتي كريتا 2024 بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصانا متصل بناقل حركة IVT متغير ذكي.



فينيو 2024 بقسط 96 ديناراً



يعد هذا أول ظهور لطراز هيونداي فينيو في السوق الكويتي، وهي سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم تجمع بين الشكل العصري والتصميم الداخلي الأنيق بالإضافة إلى المواصفات القوية والأداء الاقتصادي. يتميز تصميمها الخارجي بمصابيح أمامية حادة وشبك أمامي كبير بالإضافة إلى خطوط انسيابية تمنح السيارة مظهر رياضي. تقم المقصورة تصميم داخلي يتميز بالرحابة والراحة حيث تتسع السيارة لخمسة ركاب بالإضافة إلى وجود مساحة تخزين كبيرة في صندوق الأمتعة.



وتتوافر فينيو 2024 بمحركين الأول رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصانا والثاني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بشاحن توربيني بقوة 120 حصانا ويتصل كل من المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.



يجدر الإشارة أن كافة موديلات هيونداي تشمل أحدث التقنيات لضمان أرقى تجربة قيادة وأعلى مستويات الأمان من خلال منظومة ذكية عالية التقنية من أنظمة الاستشعار والرادار لمساعدة السائق في جميع الأوقات.