العربيد: تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل أعمال «بيتك»



شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في فعاليات المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023» ضمن ريادته في الاستدامة وحرصه على التواجد في الملتقيات والفعاليات التي تهتم بالاستدامة والمبادرات البيئية لإبراز دوره وتجربته في هذا الإطار.



وستستمر فعاليات «إكسبو الدوحة 2023»، الذي يقام للمره الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي، حتى مارس المقبل، بمشاركة 80 دولة وحضور 3 ملايين زائر.



ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» بمشاركة مؤسسات من القطاع الخاص والعديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية والجامعات والخبراء، الى اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة وذلك عن طريق تعاون دولي مثمر، ودعم الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة.



وخلال جلسة «الخدمات المصرفية المسؤولة لتحقيق النمو المستدام» ضمن فعالية أقامها جناح دولة الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بعنوان «دور القطاع الخاص نحو الاستدامة»، استعرض المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك»، محمد العربيد، تجربة «بيتك» وريادته في تعزيز مفهوم الاستدامة وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل أعماله وأنشطته المصرفية، وسعيه المتواصل في تعزيز منتجات التمويل الأخضر، ومواءمة أعماله مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).



وتطرق العربيد الى السياسات والاجراءات المصرفية التي من شأنها الحفاظ على دقة تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة لتحقيق نمو مستدام.



كما استعرض حملة Keep it Green وهي مظلة للمبادرات البيئية والتي تعنى بالاستدامة والتوعية بالمحافظة على البيئة وأهمية الاستدامة.



وأوضح أن «بيتك» يستند في استراتيجيته للاستدامة إلى إرثه الطويل في التمويل الإسلامي المستدام ودوره كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم وشبكته الواسعة التي تربط كل القارات تقريبا، مشيرا الى أن «بيتك» يمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة بمختلف أعماله التشغيلية كونها باتت أساسية ضمن استراتيجية «بيتك».



من جانبها، أثنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، م.سميرة الكندري على دور «بيتك» في الاستدامة ودعم الجهود البيئية، ومشاركته في جناح دولة الكويت في معرض «إكسبو الدوحة»، مؤكدة أن «بيتك» من أبرز المؤسسات التي تتعاون معها الهيئة العامة للبيئة في مختلف المبادرات البيئية والمستدامة.



يذكر أن «بيتك» حصد العديد من الجوائز خلال 2023 تقديرا لريادته في مجال الاستدامة، منها «افضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، تقديرا لإسهامات البنك وجهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل أعماله وأنشطته المصرفية. وحصل «بيتك» على جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة افضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».