

مفرح الشمري



كعادتها كل عام، تحرص إذاعة الكويت ممثلة بإذاعة البرنامج العام على أن تحتفل بأعياد الوطن على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال بث سهرات درامية عبر أثيرها تحمل بين طياتها المعاني الجميلة والقيم والعادات التي جبل عليها أهل الكويت لغرسها في الجيل الحالي حتى يكونوا سندا لوطنهم متى ما احتاج إليهم في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



واستعدادا للعيد الوطني الـ 63 وعيد التحرير الـ 33، سجلت ظهر امس سهرتان وطنيتان في استديو الدراما، الأولى حملت اسم «بيرقنا عالي» والتي تتناول العديد من الجوانب الوطنية والإنسانية التي تتميز بها الكويت ودورها البارز في العطاء على المستوى العالمي، حيث ستقدم الأحداث بقالب درامي وطني اجتماعي يمثل الروح والهوية الوطنية ويتصدى لإخراجها محمد الحداد ومن تأليف محمد الكندري، أما السهرة الثانية فحملت عنوان «ذاكرة وطن» يتصدى لإخراجها محمد جمال الشطي ومن تأليف محمد الكندري وستبث في ذكرى عيد التحرير وتتناول العديد من جوانب التضحيات والإيثار في سبيل حب الوطن وبقائه حرا مستقلا على الرغم من جميع الصعوبات.



تم تسجيل السهرات بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ويشارك فيها عدد من الفنانين منهم عبدالناصر الزاير وحسين المفيدي وخالد المفيدي وسماح وأسامة المزيعل وغادة السني وعبدالكريم خليل إسماعيل وعمر البكر وحسين الرفاعي وعبدالمحسن العمر وعلي الحسيني ووضحة السني وآخرون.