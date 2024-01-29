

عبدالحميد الخطيب



من جديد، يعود مهرجان «فبراير الكويت» لعام 2024- من تنظيم شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات- بمجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية لنجوم الأغنية الكويتية والخليجية والعربية، حيث تشهد قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360» إقامة هذا الحدث الفني الضخم الذي يعتبر فرصة رائعة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بفنانيهم المفضلين.



ويدشن المهرجان حفلاته الخميس المقبل مع «فنان العرب» محمد عبده والذي يتصدى لهذه الليلة بمفرده، حيث من المتوقع أن يشدو «أبو نورة» بأجمل أعماله المشهورة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، بينما يحيي حفل الجمعة المقبل كل من «القيثارة» نوال الكويتية، ويشاركها النجم مطرف المطرف، في أمسية طربية من العيار الثقيل ينتظرها الجمهور بشغف، لاسيما انهما يمتلكان صوتا قويا وأداء مميزا يلامس المشاعر ويحرك القلوب.



ويتزامن المهرجان مع احتفالات الكويت بعيدي الوطني والتحرير (25 و26 فبراير)، ومن الأسماء الأخرى المشاركة في الحفلات هذا العام، وفق ما أعلن حساب «visit kuwait» في موقع «X»: عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، فرقة ميامي، أنغام، ماجد المهندس، فؤاد عبدالواحد، وأحمد سعد.