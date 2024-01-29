أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتخاذ «التدابير اللازمة» للقبض على منفذي الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا الإيطالية في منطقة «صاري ير» في إسطنبول خلال مراسم دينية أمس، وأدى إلى مقتل شخص الأقل، وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن سقوط عدد من الجرحى.



وأعلن تنظيم داعش الأرهابى فى وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم وتقدم اردوغان بتعازيه لعائلة ضحية الهجوم على ما أفاد مكتبه.



وقال الرئيس التركي الذي اتصل بمسؤولين محليين وبكاهن الكنيسة، إنه «يتم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن».



وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن الهجوم نفذه مسلحان ملثمان.



وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمين اللذين فرا من الموقع بعد إطلاق النار.



ولفت إلى أن شخصا كان يشارك في المراسم توفي بعد الهجوم المسلح.



وشدد بالقول «ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء».



وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية وجود عناصر الشرطة وسيارة إسعاف أمام الكنيسة.



من جهته، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن المهاجمين استهدفا مواطنا أثناء القداس داخل الكنيسة.



وأضاف «تجري قواتنا الأمنية تحقيقا واسع النطاق في المسألة».



وتابع «من يهدد سلام وأمن مواطنينا لن يحقق أهدافه أبدا».



وقد أعرب البابا فرنسيس عن دعمه للكنيسة المستهدفة، وقال في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان إنه يقف «إلى جانب كنيسة سانتا ماريا درابيريس في إسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى».



بدوره، عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن «إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول.



وكتب تاجاني على حسابه الرسمي بمنصة «اكس»: «أعرب عن تعازي وإدانتي الشديدة للهجوم الجبان الذي ارتكب ضد كنيسة سانتا ماريا».



وأكد أنه يتابع الوضع مع السفارة الايطالية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول، معربا عن «يقينه بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين».



الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم «داعش» كانوا يخططون لشن هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية في تركيا.



وكثفت أنقرة في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي كان قد تبنى عددا من الهجمات الدامية، بينها هجوم خلال عام 2017 في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا.