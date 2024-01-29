

القاهرة - خديجة حمودة



وكالات: جددت السعودية ومصر امس، التأكيد على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف.



وأكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، امس على أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات.



وأضاف ان المملكة تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة.



كذلك أوضح الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشددا على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه مخالف للقانون الدولي. ولفت إلى مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.



من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري وشامل لوقف النار في غزة، مؤكدا أن سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع.



كما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع.



وقال إن القاهرة مندهشة من قرارات بعض الدول بشأن وقف تمويل الأونروا.



وأكد وزير الخارجية المصري حرص القاهرة والرياض على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسؤولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.



ولفت إلى أن المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيدا على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات، مؤكدا أنه في هذه اللحظات تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.