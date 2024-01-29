ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

تأهل السالمية إلى ربع نهائي كأس سمو الأمير بفوزه على خيطان بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة.

وشهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين لكن من دون خطورة كبيرة على حارسي المرمى باستثناء فرصتين في الدقائق الأخيرة منه، كان أخطرها هجمة لمصلحة السالمية بعد أن انفرد بدر جمال بالحارس علي فاضل الذي تصدى للكرة بطريقة رائعة (44)، تلتها تسديدة من سيبا جونيور من مسافة بعيدة ارتطمت بالعارضة (48).

وعلى الرغم من تبادل الهجمات إلا أن «السماوي» كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة، فيما تراجع مستوى خيطان مع مرور الوقت ليعتمد بصورة أكثر على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عبدالرحمن الفضلي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، احتسب الحكم هاشم الإبراهيم ركلة جزاء لمصلحة السالمية بعد أن ارتطمت الكرة بيد مدافع خيطان فواز محمد لينبري لها المدافع المتخصص البرازيلي أليكس ليما بنجاح ويسجل هدف التقدم (50).

ولم تمض سوى 5 دقائق حتى تمكن خيطان من معادلة النتيجة بعد ركلة ركنية شهدت خروجا خاطئا من الحارس الفضلي لتصل لرأس ولغينتون كارفالو ليضعها في المرمى إلا أن المدافع بدر جمال أبعدها بطريقة رائعة لكنها وصلت إلى يعقوب الطراروة الذي وضعها في المرمى الخالي.

وأنقذ الحارس فاضل فريقه من هدف محقق بعد تصديه لكرتين خطرتين بهجمة واحدة، الأولى داخل منطقة الـ 6 ياردة من يوسف العنيزان، والثانية من عبدالمحسن التركماني (70) وبعدها استمرت نتيجة التعادل ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين لم يتغير فيهما الحال رغم الفرص الكثيرة الضائعة، كما شهدت الدقيقة الأخيرة خروج حارس خيطان علي فاضل بعد تعرضه لجرح في رأسه ليدخل الحارس البديل أحمد الدوسري. ويتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة السالمية ٤ - ٢. وكان القادسية قد فاز أول من أمس على اليرموك 2-1، ليضرب موعدا مع الفحيحيل الذي تخطى الشباب 4-1 في الدور ربع النهائي.

وتأهل كاظمة لملاقاة السالمية في الدور ربع النهائي من «أغلى الكؤوس» بعد فوزه الصعب على برقان، من فرق دوري الدرجة الأولى، بهدف نظيف سجله خالد شامان في الدقيقة 80.

وقد أدار المباراة الحكم محمد العطار وعاونه علي جراق وسعود الشمالي، ومساعد الشمري رابعا، وعلي الصيرفي حكم تقنية الڤيديو.

إلى ذلك، تختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي بلقاء يجمع الجهراء مع التضامن على ملعب ناصر العصيمي في الـ ٥:٥٥، والفائز منهما سيلتقي الكويت حامل اللقب. ويدخل الجهراء من فرق الدرجة الممتازة بعدما مر بظروف فنية صعبة أخرته في المركز الأخير استدعت تغيير جهازه الفني البرازيلي وتعيين المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، فيما يسعى التضامن أحد فرق الدرجة الأولى إلى تخطي هذه المهمة والتأهل لدور الثمانية.