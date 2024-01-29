

هادي العنزي



يحل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت ضيفا على نظيره الريان القطري، في الـ 8 مساء اليوم، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 5 قبل الأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا (منطقة الخليج) للأندية.



ويأمل «العميد» تجاوز التعثر المفاجئ أمام ضيفه المحرق البحريني 96-101، في الجولة الماضية، ومعاودة انتصاراته، للمحافظة على اللقب الآسيوي عن منطقة الخليج للموسم الثاني تواليا.



ويتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة الأولى بفارق التسجيل عن ملاحقه المنامة، وبذات الرصيد 7 نقاط لكل منهما، كما يتساوى الريان القطري والأهلي السعودي برصيد 5 نقاط.

ويأمل المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز العودة بنقاط الفوز، خاصة أن الفريق لديه عدد وافر من اللاعبين المتميزين القادرين على تحقيق الفوز، ومن بينهم حمد عدنان، وتركي حمود، ومحمد عدنان، وعمران جوهر، وعبدالرحمن السهو، بالإضافة إلى الثلاثي الهاييتي كادي لالان، والمحترفين الأميركيين ماركوس جورجيوس هانت، وتوني كار، وقد سبق أن تفوق الكويت على نظيره القطري في مواجهة الإياب بفارق 23 نقطة (85-62) نوفمبر الماضي.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الأول عن المجموعتين الأولى والثاني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما سيلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات على أن يتأهل الفائزان من مباراتين إلى نصف النهائي.