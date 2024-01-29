

اختتمت أمس الأول بطولة اتحاد التنس لتحت 12 سنة، وحضر المباراة النهائية للبطولة وشارك في تتويج الفائزين نائب رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب وأمين سر عام نادي خيطان مدير التنس بالنادي حاكم الطخاخ وعدد من المشرفين والمدربين بالأندية الرياضية وأولياء أمور اللاعبين.



وفي المباراة النهائية للفردي، فاز لاعب خيطان حسن شمس على زميله في النادي فيصل المطوع 2-1، وجاء ثالثا كل من أحمد الأشوك (الكويت) وضاري الشمري (خيطان).



وفي المباراة النهائية للزوجي، تغلب ثنائي نادي الكويت سعود ضاري وزميله أحمد الأشوك على ثنائي نادي خيطان محمد السليطين وزميله ضاري الشمري 2-1. وفي المركز الثالث جاء ثنائي خيطان حسن شمس وزميله علي شمساه وثنائي اليرموك بدر الفوزان وزميله سالم الحداد.



وفي الترتيب النهائي للأندية، جاء في المركز الأول نادي خيطان برصيد 357 نقطة، وفي المركز الثاني اليرموك برصيد 200 نقطة، وفي المركز الثالث الكويت برصيد 199 نقطة، وفي المركز الرابع الصليبخات برصيد 71 نقطة.



أدار البطولة الحكم الدولي عبد الرؤوف محمد العبدالسلام كحكم عام وساعده مجموعة من حكام اتحاد التنس.