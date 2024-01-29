

عبدالعزيز جاسم



تعاقد القادسية مع لاعب الوسط الغاني كينغسلي سارفو «29 عاما» قادما من أبويل القبرصي، ليحل بدلا من المهاجم التونسي يوسف بن سودة الذي أعلن النادي رحيله أمس بشكل رسمي.

إلى ذلك، أكد مدرب الفريق محمد المشعان، أن مباريات الكؤوس دائما ما تكون صعبة، خصوصا في بدايتها. جاء ذلك عقب فوز الأصفر على اليرموك 2-1، مشيرا إلى أن الفريق لم يلعب أي مباراة رسمية منذ فترة.

وأشار المشعان إلى قوة اللاعبين والفريق في قدرته على العودة بالمباراة وتحقيق الانتصار بعد تأخره بهدف في بداية المباراة، لافتا إلى أن «الأصفر» قدم مباراة جدية رغم الصعوبات التي واجهته في الدقائق الأولى وكذلك بسبب بعض الأخطاء في التمركز في حالة الضغط، وهي أمور تمكنا من تعديلها، كما كان من المفترض أن تكون النتيجة أكبر إلا أننا أضعنا فرصا محققة، وهذا أمر غير مقبول في مباريات الكؤوس التي يجب أن تسجل فيها من ربع فرصة، متمنيا أن تحظى المباريات المقبلة بحضور جماهيري كبير.