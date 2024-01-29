اختارت «قرية البخور» في فيتنام مواكبة العصر، إذ دخلت عالم «إنستغرام» لاستقبال الزائرين الراغبين في التقاط صور زاهية لهم وسط الحقول الملونة مع اقتراب رأس السنة القمرية الجديدة.



في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تكسب الكثير من العائلات لقمة عيشها من صناعة أعواد البخور من الخيزران، عملا بمهارات يتم تناقلها من جيل إلى جيل.



لكن في كوانغ فو كاو، قرب العاصمة هانوي شمال فيتنام، أضاف بعض الحرفيين لمسة من الحداثة إلى أسلوبهم المتوارث عبر القرون.



فبالإضافة إلى اللون الأحمر التقليدي، تستخدم دانغ ثي هوا أصباغا صفراء وزرقاء وخضراء لتوسيع المعروض لديها، وإرضاء الزائرين الذين يأتون من أجل تغذية حساباتهم على «إنستغرام» بصور جذابة.