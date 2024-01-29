

وجه وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية على جميع أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين على القانون والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد ومخالفة قوانين وقواعد المرور، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد النواف على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والمقيمين ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل معهم أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وفتح قنوات تواصل معهم، بما يضمن تفاعلهم الإيجابي لتحقيق الرسالة الأمنية. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن الانتشار الأمني يشمل جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لمواجهة أي سلوكيات خاطئة، ورصد مواقع الاستهتار والرعونة وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة الأمنية والمرورية.