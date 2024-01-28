أعلنت فصائل عراقية مسلحة مهاجمة أربع قواعد أميركية في سورية والعراق وقاعدة بحرية داخل إسرائيل، وذلك بعد إعلان واشنطن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة من دون طيار استهدف القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.



وقالت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها شنت هجمات بالطائرات المسيرة على ثلاث قواعد أميركية داخل الأراضي السورية، هي: الشدادي والركبان والتنف.



ولم يحدد البيان موعد الهجمات، لكنه أضاف أن الفصائل «هاجمت قاعدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تسمى منشأة زفولون البحرية»، مؤكدة أنها «ستواصل مهاجمة قواعد الأعداء».



وفي بيان ثان، أفادت هذه الفصائل أنها هاجمت بالطيران المسير «قاعدة الاحتلال الأميركي» قرب مطار أربيل شمالي العراق.

لكن مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان نفت أي هجوم على مطار أربيل الدولي.



وقالت المؤسسة في بيان «نعلن أن هذا الخبر غير حقيقي وكاذب ولم يحدث أي هجوم على مطار أربيل الدولي».