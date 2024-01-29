

ودَّع منتخب الامارات منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر عقب خسارته من طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم أمس على «ملعب أحمد بن علي».



وبادر منتخب طاجيكستان بالتسجيل عن طريق فاهادات هانونوف في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل «الأبيض» في الدقيقة 90 عن طريق خليفة الحمادي، وبعدها تنتقل المباراة للأشواط الإضافية.



وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب طاجيكستان إلى الدور ربع النهائي وينتظر المتأهل من العراق والأردن في لقاء سيقام اليوم في دور الـ 16.



واستمرت مرحلة جس النبض حتى الدقيقة 17 من بداية المباراة، التي سدد فيها منتخب طاجيكستان كرة قوية كادت أن تسكن الشباك لولا براعة خالد عيسى حارس الإمارات.



وفي الدقيقة 30، افتتح وحيدت خانونف أهداف المباراة من ركلة ركنية لفريق طاجيكستان أرسلها جوريبايف داخل منطقة الجزاء قابلها وحدت حنونوف بضربة رأسية قوية مرت على يمين حارس الإمارات داخل الشباك. وكثف منتخب الإمارات من محاولاته لتسجيل هدف التعادل ففي الدقيقة 45+1 التي سدد فيها عبدالله رمضان كرة مرت على يمين حارس طاجيكستان إلى خارج الملعب.



وفي الدقيقة 45+3 سعى منتخب الإمارات لاستغلال الأخطاء الدفاعية لمنتخب طاجيكستان إلا أن دفاعه كان بالمرصاد.



وبعد 8 دقائق، أعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب طاجيكستان بهدف دون رد. بدأ الشوط الثاني بطريقة دفاعية من منتخب طاجكيستان، ففي الدقيقة 54 تعامل بشكل جيد مع الهجمات المرتدة حيث سدد بانشانبي كرة قوية مرت من على يسار خالد عيسى.



وفي الدقيقة 58 شكل منتخب طاجيكستان هجمة مميزة كادت أن تكون هدفا ثانيا لكن حارس «الأبيض» خالد عيسى يتألق من جديد ويتصدى للكرة وينقذ مرماه.



وفي الدقيقة 60 واصل منتخب طاجيكستان تشكيل هجماته المرتدة على منتخب الإمارات إلا أنهى انتهت بتسديدة أرضية مرت من تحت خالد عيسى تصدى لها مدافع الامارات.



وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أحرز منتخب الإمارات هدف التعادل وذلك عن طريق خليفة الحمادي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب طاجيكستان.