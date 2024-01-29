

الدوحة - فريد عبدالباقي



تشهد منافسات الدور ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2023، قمتان عربيتان، تجمع الأولى منتخبي العراق «متصدر المجموعة الرابعة»، مع الأردن «ثالث المجموعة الخامسة»، في 2:30 عصر اليوم بستاد خليفة الدولي، والثانية تجمع منتخبي قطر «متصدر المجموعة الأول»، مع فلسطين «ثالث المجموعة الثالثة»، في 7:00 مساء على ستاد البيت.



ويتسلح المنتخب القطري بسلاح جماهيره عندما يواجه منتخب الفدائي اليوم. وكان العنابي صعد إلى دور ثمن النهائي بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 8 نقاط، جمعها بالفوز على لبنان 3-0، وطاجيكستان 1-0، وبالنتيجة ذاتها على الصين.



ويمني المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز، النفس بقيادة العنابي نحو بلوغ دور الثمانية، حيث سجل رقما فريدا بكونه أحد ثلاثة منتخبات أنهت الدور الأول بالعلامة الكاملة، ليصبح كأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في الإمارات.



ووصلت سلسلة انتصارات حامل اللقب في كأس آسيا حتى الآن إلى 10 انتصارات متتالية، ولم تهتز الشباك سوى مرة واحدة في نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب الياباني.



ويعول مدرب قطر على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، على رأسهم قائد المنتخب حسن الهيدوس صاحب أجمل هدف خلال مباريات الدور الأول، بجانب مهاجم نادي السد أكرم عفيف، وهداف كأس آسيا 2019 المعز علي الساعي إلى كسر رقم الإيراني علي دائي «الهداف التاريخي للبطولة القارية».



في المقابل، يبحث المدرب التونسي لمنتخب فلسطين أكرم دبوب عن قلب الموازين في مواجهة اليوم، والذهاب بالمنتخب نحو دور الثمانية ليدون اسمه في تاريخ الكرة الفلسطينية.



وتمكن مدرب المنتخب الفلسطيني من قيادة زملاء مصعب البطاط لتأهل تاريخي للدور الثاني من البطولة القارية في الظهور الثاني للمنتخب، ليرسم البسمة على وجوه الجماهير الفلسطينية.



على صعيد المواجهات بين المنتخبين، تعد مواجهة اليوم الأولى بينهما في بطولة كأس آسيا 2023، بينما التقيا في مباريات رسمية في سبع مناسبات من قبل، وتفوق المنتخب القطري في ست مواجهات مقابل تعادلهما في لقاء وحيد.



وبالعودة إلى المباراة الأولى، يبحث المنتخب العراقي عن الوصول إلى الدور ربع النهائي، أملا في استكمال المشوار نحو حصد اللقب الثاني في تاريخه، بعد أن ناله في عام 2007، تصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات على إندونيسيا 3-1، وعلى اليابان 2-1، وعلى فيتنام 3-2، بالإضافة إلى العراق يعول على هدافه أيمن حسين متصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف. في المقابل، يسعى المنتخب الأردني لتأمين مقعد دور الثمانية للمرة الأولى، منذ زيادة عدد المنتخبات إلى 24 في النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019، حيث سبق له وأن بلغ ربع النهائي قبل ذلك مرتين في نسختي 2004 و2011 بمشاركة 16 منتخبا، كأفضل إنجاز في البطولة، علما بأنه غادر المنافسة من الدور ثمن النهائي عام 2019. ويعتمد المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة على الثلاثي الهجومي المكون من نجم مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، ومهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات، ولاعب الشمال القطري علي علوان.