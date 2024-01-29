

شهدت تدريبات منتخب السعودية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية غدا حضورا لافتا في وسائل الإعلام الكورية، سواء الصحافة المكتوبة أو القنوات التلفزيونية، حيث تواجد العديد من الصحافيين الكوريين لمتابعة التدريبات والحصص التحضيرية لمنتخب السعودية ورصد كل صغيرة وكبيرة قبل المواجهة المرتقبة.



أجرى لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب تدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي استعدادا لخوض مواجهة كوريا الجنوبية غدا في الدور ثمن النهائي.



وقد واصل الأخضر السعودي تدريبه أمس بإشراف مدربه روبرتو مانشيني على ملاعب أسباير بحضور جميع اللاعبين، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم أجرى المدرب مباريات مصغرة لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وقد مكنت إدارة المنتخب السعودي وسائل الإعلام من حضور تدريب أمس لمدة ربع ساعة، كما اجتمع المدرب مانشيني مع لاعبيه وتدارسوا إيجابيات وسلبيات المباريات الماضية.





