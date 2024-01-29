

باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة بفوزها الساحق على اندونيسيا 4-0 على «ستاد حمد بن جاسم».



سجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الأهداف.



وتلتقي أستراليا بربع النهائي، في الثاني من فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية غدا.



وتسعى استراليا إلى إحراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن توجت بباكورة ألقابها عندما استضافت البطولة عام 2015.



كانت الفرصة الأولى في المباراة لإندونيسيا عندما سدد رافايل سترويك الكرة فوق العارضة (6).



وسرعان ما تقدم المنتخب الاسترالي عندما مرر جاكسون ايرفاين كرة عرضية زاحفة حاول الكان بوغات تشتيتها فحولها خطأ داخل شباك فريقه (12).



ونجح مارتن بويل في تعزيز تقدم فريقه من خلال استغلال كرة متقنة وصلته من غيثين جونز ليتابعها داخل الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وانتظرت استراليا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة لتضيف هدفين الأول عبر البديل غودوين من تسديدة «على الطاير» (89)، قبل ان يضيف المدافع العملاق سوتار الهدف الرابع من كرة رأسية في الوقت بدل الضائع.



وهي المرة الثالثة التي تحافظ فيها أستراليا على نظافة شباكها في أربع مباريات، علما أنها تغلبت على الهند 2-0 وعلى سورية 1-0 وتعادلت مع أوزبكستان 1-1 في دور المجموعات.