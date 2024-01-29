

أكد المدرب الإسباني لمنتخب العراق جيسوس كاساس أن فريقه ينتظره مباراة صعبة مع نظيره الأردني. وقال كاساس إن صعوبة المباراة ستكون على المنتخبين، لأنها تلعب بخروج المغلوب وبالتالي كل منتخب سيعمل على بذل أقصى جهد ممكن، والمنتخب العراقي يسعى لتحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة. وأضاف: أنه سيخوض المباراة بطريقة هجومية وربما تتغير وفقا لمجرياتها، ففي مباراة اليابان كانت خطة المنتخب العراقي هجومية، ولكن تغيرت عندما اتضح أن المنافس يخوضها بذات الطريقة، ليقوم بالاهتمام بالجانب الدفاعي واستغلال الفرص عند الهجوم.