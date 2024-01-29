أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) أن إجمالي أعداد الركاب الذين استخدموا شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل، خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا قطر 2023، خلال الفترة من 12 إلى 25 الجاري، بلغ أكثر من 3.1 ملايين راكب، بواقع 3 ملايين راكب للمترو، و113 ألفا للترام.

وشهدت خدمات المترو والترام إقبالا من الجماهير على مدار الـ 14 يوما الأولى من البطولة، التي شهدت إقامة 36 مباراة، حيث ساهمت هذه الخدمات بشكل فعال في تقديم تجربة تنقل آمنة وموثوقة. وجرى أيضا تطوير دليل «إلى الملعب بالمترو» لتسهيل الأمور على المشجعين، من خلال عملية الحصول على المعلومات بشأن كيفية الذهاب للملاعب بواسطة مترو الدوحة.

وترتبط شبكة مترو الدوحة مباشرة بخمسة من الملاعب التسعة المخصصة لكأس آسيا 2023، وهي ستادات: لوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وجاسم بن حمد، وذلك من خلال محطات لوسيل QNB، والمدينة الرياضية، والرفاع قطر مول، والمدينة التعليمية، والسودان على الترتيب، بينما يتم الوصول للستادات غير المرتبطة بشكل مباشر بالمحطات من خلال خدمة الحافلات التي توفرها اللجنة المنظمة للبطولة.