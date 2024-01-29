ودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليخرج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية الى ربع النهائي ليلعب ضد غينيا الفائزة على غينيا الاستوائية 1-0.

سجلت الكونغو الديمقراطية هدف التقدم في الدقيقة 37 والذي جاء وسط غفلة من لاعبي مصر اثر تنفيذ رمية تماس اعتقد لاعبو منتخب مصر أنها لصالحهم ولكن بسرعة نفذها لاعب الكونغو لتصل إلى ويسا الذي لعب عرضية اصطدمت في قدم أحمد حجازي وغيرت مسارها نحو الشباك، وتابعها ميشاك إيليا بضربة رأسية في الشباك الخالية.

وعقب الهدف اندفع منتخب مصر للهجوم في محاولة لإحراز التعادل، وسقط أحمد حجازي داخل منطقة جزاء الكونغو الديمقراطية بعدما تعرض للضرب في محاولته للوصول إلى الكرة لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وفور توقف اللعب ومع اعتراضات لاعبي منتخب مصر خرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويقرر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45، وتقدم مصطفى محمد ليسدد الركلة ونجح في تسجيل هدف التعادل لمصر في الدقيقة 45+1 بعدما وضع الكرة بإتقان على يسار الحارس.

وبهذا الهدف وصل مصطفى محمد إلى هدفه الرابع في البطولة وأصبح أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 مباريات متتالية في كأس الأمم الإفريقية.

استمر اللعب سجالا بين المنتخبين في الشوط الثاني وسط محاولات مكثفة من لاعبي الكونغو الذين اهدروا اكثر من فرصة خطيرة لتتجه المباراة الى الاوقات الاضافية التي شهدت منعطفا كبيرا، حيث تلقى منتخب مصر ضربة قوية بعدما تعرض الظهير الأيسر محمد حمدي للطرد في الدقيقة 97 بحصوله على الإنذار الثاني ليصبح أول لاعب من منتخب مصر يتعرض للطرد في كأس الأمم الإفريقية منذ مدحت عبد الهادي أمام المغرب عام 1998.

مرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة وسط ضغط كبير من الكونغو ودفاع مصري مستبسل لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لمصر كل من محمد عبد المنعم وعمر مرموش وعمر كمال ومصطفى فتحي ومحمود حمادة واحمد حجازي وأهدر كل من مصطفى محمد ومحمد أبو جبل، لتنتهي المباراة بتأهل الكونغو الديمقراطية وخروج مصر.